Около 300 человек, работающих на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию, были убиты и ранены в Сирии на прошлой неделе.

Об этом сказали Reuters три источника, знакомых с обстоятельствами произошедшего. Российский военный врач сказал, что около 100 человек погибли, а источник, который знает нескольких бойцов, сказал, что число жертв превысило 80.

Время потерь совпало с боем 7 февраля в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор, где, по словам американских чиновников и знакомых участников столкновения, силы возглавляемой США коалиции атаковали формирования, связанные с союзником Москвы президентом Сирии Башаром Асадом. Российские власти сообщили о возможной гибели пяти граждан, не имеющих отношения к вооруженным силам, сообщает УНИАН.

«Столкновения показывают, что Москва в большей степени вовлечена в сирийские события с военной точки зрения, чем говорила ранее, и рискует быть втянутой в прямую конфронтацию с США в этой ближневосточной стране. Понесенные Россией потери стали крупнейшими со времен войны на востоке Украины в 2014 году. Москва отрицает отправку военных и добровольцев на Украину и никогда не подтверждала сообщения о потерях», – пишет агентство.

Раненые, эвакуированные из Сирии в последние несколько дней, были доставлены в четыре российских военных госпиталя, сказали пять источников, знакомых с ситуацией. Военный врач, работающий в московском госпитале и лечащий доставленных из Сирии раненых, сказал, что по состоянию на субботу в его госпитале было более 50 таких пациентов, из которых 30 процентов получили тяжелые ранения.

«Врач, говоривший на условиях анонимности, поскольку ему запрещено разглашать информацию о потерях, сказал, что как минимум три самолета с ранеными прибыли в Москву с пятницы по понедельник.

По его словам, это были специально оборудованные военно-транспортные самолеты, в которых есть по 2-3 модуля для тяжело раненых и до нескольких десятков сидячих мест для легко раненых», – сообщает издание.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. СМИ сообщили о 200 погибших.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян в результате авиаудара США в Сирии.