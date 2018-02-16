Наибольшую премию из чиновников наивысшего уровня министерств в 2017 году получил заместитель министра экономического развития и торговли, который отвечает в министерстве за оборонную промышленность Юрий Бровченко, который получил в прошлом году надбавок и премий на 608,050 тыс. грн.



Соответствующая информация содержится в исследовании, проведенном общественной организацией «Украинская антикоррупционная ассоциация», сообщает УНИАН.

По словам члена ассоциации Александра Аронца, были проанализированы декларации 112 руководителей министерств.

По данным исследования, вторые по величине премии и надбавки из ТОП-чиновников получил первый заместитель министра Минэкономразвития Максим Нефедов - 512,2 тыс. грн, далее в списке госсекретарь того же министерства Алексей Перевезенцев - 462,750 тыс. грн, замминистра Минэкономразвития Михаил Титарчук - 460,479 тыс. грн, первый замминистра Минсоцполитики Ольга Крентовская - 433,275 тыс. грн, госсекретарь Минсоцполитики Виктор Иванкевич - 426,448 тыс. грн, первый заместитель министра Минобороны Иван Руснак - 391,611 тыс. грн, госсекретарь Минобороны Александр Дублян - 382,4 тыс. грн, госсекретарь Минфина Евгений Капинус - 340,689 тыс. грн, госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц - 340,259 тыс. грн. «Всего из этих 112 лиц руководителей министерств премии получил 51 человек», - отметил Аронец.

По его словам, из двух заместителей одного министерства один человек может получить премию, а другой - нет. «Эти распределения являются непрозрачными», - отметил он.

Напомним, члены Кабинета Министров (премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и министры) не получили премию по результатам работы в 2017 году.