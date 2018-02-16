Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, который совершил в 2011 году теракт, впервые заявил, что сожалеет о содеянном. Как сообщает газета Verdens Gang, об этом он написал в письме в администрацию тюрьмы, где отбывает наказание.

В письме, адресованном тюремной администрации, террорист заявляет об отказе от «фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий» и теперь он сожалеет об убийстве 77 человек и расстреле участников молодежного летнего лагеря на острове Утойя.

Как отмечает газета, если террорист действительно раскаялся, «это станет одной из самых быстрых моральных реабилитаций в мировой истории».

Сообщается также, что это письмо было написано сразу же после того, как в марте прошлого года апелляционный суд Норвегии отклонил его жалобу о нарушении прав человека.

Перед этим террорист заявил, что заключение сделало его еще более радикальным, сообщает Укринформ.

В июне 2017 года адвокат террориста сообщил, что Андерс Беринг Брейвик изменил свое имя на Фётольфа Хансена.

Напомним, 8 июня Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию, поданную норвежским массовым убийцей Андерсом Брейвиком, который жалуется на условия своего заключения.

Апелляционный суд Норвегии в марте постановил, что Норвегия не нарушает права массового убийцы Андерса Брейвика, держа его в почти полной изоляции в трехкомнатной камере за убийство 77 человек в 2011 году.

Таким образом было отменено предварительный вердикт о том, что изоляция массового убийцы Брейвика была негуманной.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.

В ходе судебного процесса Брейвик полностью признал свою вину и объяснил, что своими действиями хотел привлечь внимание общества к исламизации Европы.