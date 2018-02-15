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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что договор о дружбе между Украиной и Россией от 1997 года не денонсирован для того, чтобы иметь сильную позицию в международных судах.

Об этом Турчинов, который с 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности главы Украинского государства, сказал на допросе во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сообщает УНИАН.

Так он ответил на вопрос адвоката Януковича Виталия Сердюка, почему Турчинов называет Россию агрессором, а договор о дружбе с ней до сих пор не денонсирован. По словам секретаря СНБО, это соглашение является одним из основных аргументов относительно захвата Россией украинских территорий, которые сформировались после Второй мировой войны. Под этим соглашением стоят подписи российского руководства.

На этом допрос Турчинова, который длился почти 5 часов, закончился.

Следующее заседание по делу должно начаться 21 февраля в 10:00. Напомним, что на следующей неделе суд допросит двух последних свидетелей, среди них - президент Украины Петр Порошенко.

 
ForUm

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