Фракция партии «Блок Петра Порошенко» заявляет, что намерения члена фракции Дмитрия Голубова взять на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова – это его личная инициатива, как народного депутата. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«Фракция партии «Блок Петра Порошенко» не принимала никаких решений о взятии на поруки каких-либо лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов. Более того, позиция фракции партии «Блок Петра Порошенко» остается непреклонной - коррупция в Украине должна быть преодолена на всех уровнях и члены фракции будут максимально содействовать правоохранительным органам, судебной ветви власти, чтобы все коррупционеры, независимо, какую должность они занимают или к какой политической силе относятся - были привлечены к ответственности и понесли соответствующее наказание», говорится в заявлении.

В то же время, в БПП отметили, что каждый народный избранник, который принадлежит к фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам. «Однако, что касается вопросов борьбы с коррупцией, позиция фракции остается и будет неизменной: все без исключения члены фракции партии «Блок Петра Порошенко» будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена», – подчеркнули в фракции.

Как ранее сообщал ForUm, Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личной поруки народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.