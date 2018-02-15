Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал адвоката экс-президента Виктора Януковича Виталия Сердюка клоуном.

Это произошло во время допроса Турчинова стороной обвинения по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева, сообщает Укринформ.

Во время допроса прокурором Турчинов, который был и.о. Президента Украины в период с 23 февраля по 7 июня 2014 года, говорил о том, что РФ планировала оккупировать значительную часть территории Украины, чтобы «восстановить силовым путем власть марионеточного режима Януковича».

Тут же с места вскочил адвокат Сердюк и начал перебивать Турчинова.

Адвокат обратился к судье, чтобы тот сделал свидетелю «замечание относительно некорректных высказываний в сторону клиента в части марионеточного режима».

В ответ Турчинов сказал: «Уважаемый суд, я извиняюсь, кто это такой?». Впрочем, Сердюк продолжал перебивать свидетеля, на что Турчинов снова сказал, обращаясь к судье: «Уважаемый суд, а что это за клоун, который мешает мне выступать».

Адвокат Сердюк снова призвал судью сделать замечание Турчинову, который «допускает оскорбления и давление на адвоката, оскорбляя всю адвокатуру и Конституцию Украины».

Судья Владислав Девятко ответил адвокату Януковича: «Мы с Вами обсуждали уже эти вопросы и договорились вести себя корректно во время судебного заседания. Дело в том, что вы встали и в который раз допустили нарушение судебного заседания. Сейчас мы допрашиваем свидетеля. Вы сможете уточнить все свои вопросы во время перекрестного допроса. Теперь свидетеля допрашивает прокурор. Все свои отрицания и комментарии вы можете предоставить во время судебных дебатов».

По словам судьи, свидетель не знал, что мужчина, подскочивший с места и начавший его перебивать, является адвокатом: «Свидетель не знал, что вы адвокат. Вы вскакивали с места и начали его перебивать. Я прошу свидетеля понять, что это – защитник Виктора Януковича, и прошу не высказываться относительно него такими фразами».

Со своей стороны Турчинов сказал: «Я просто не подумал, что адвокат может вести себя так в суде».

Напомним, Оболонский райсуд продолжает слушать свидетелей, которых вызывает защита.

В частности давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было.