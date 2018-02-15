Виктор Медведчук обвинил власть в испорченных отношениях с большинством соседних стран. В интервью «Новой газете» политик отметил, что в последние годы Украина регулярно оказывается в эпицентре серьезных дипломатических скандалов.

«У нас достаточно сложные отношения не только с Россией, Беларусью, но, как оказалось, и со многими европейскими соседями… Кстати, именно теми, которые еще недавно считались союзниками и евролоббистами Украины. К сожалению, наша проевропейская власть — то ли по скудоумию отдельных политиков, то ли по злому умыслу — подняла множество острых, крайне болезненных вопросов, разбередила старые раны», — указал он.

Комментируя разлом в польско-украинских отношениях на фоне недавно принятого в Польше закона, предусматривающего уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, Медведчук отметил, что долгие годы ― с 2003-го по 2014-й ― этот вопрос не появлялся на повестке дня. Он напомнил, что в начале 2000-х руководство Украины и Польши приложило немало усилий, чтобы сгладить противоречия между нашими народами: был создан Консультационный комитет президентов Украины и Польши.

«Мы выстраивали диалог между странами, пытались наладить отношения. И нам это удалось благодаря предложенной в качестве компромисса формуле «прощаем и просим прощения». Но с приходом так называемой проевропейской власти польско-украинский конфликт разгорелся с новой силой. Героизация воинов ОУН-УПА и в частности Степана Бандеры… все это вызвало крайне негативную реакцию у наших соседей. Столь радикальную позицию Киева в Польше восприняли как проявление пещерного национализма. Иначе и быть не могло», — уверен политик.

Кроме того, он заявил, что, приняв скандальную «языковую норму» в новом законе «Об образовании», Украина проявила неуважение к языкам национальных меньшинств, что сказалось на отношениях с Румынией, Молдовой, Венгрией и Польшей. «Таким образом Украина испортила отношения с соседями из «дружной европейской семьи», в которую намеревается войти», — отметил Медведчук.

Он убежден: закон об образовании является сугубо политическим, более того, он свидетельствует о наступлении на конституционные права национальных меньшинств, в первую очередь, на права русскоязычных граждан. «Я говорил это раньше и готов повторить сейчас: русский язык в быту используется даже чаще, чем украинский. Однако Украина не только приняла этот закон, поправ Конституцию, в статье 10 которой говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», но и не намерена выполнять требования ВК», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».