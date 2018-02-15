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Родители Владислава Овчаренко, Валерий и Виктория, рассказали журналистам «Украинского выбора», откуда узнали о предстоящем обмене, о том, что не теряли веру и кому благодарны за возвращение сына.

Владислав Овчаренко, освобожденный 27 декабря во время масштабного обмена из луганского СИЗО, провел в плену 15 месяцев. В то, что обмен состоится и их сын сможет вернуться к своим родным, родители Владислава Овчаренко  верили с самого начала.

По словам отца Владислава, он просто пропал. «Пошел встретиться с девушкой. Говорит, я через часик буду. И вот час нет, два, вечер ― нет, и связь пропала. Мы звоним, нет связи. Мы поняли, что-то произошло».

 Родители Влада уже изначально знали к кому могут обратиться за помощью. «Мы следили и до этого, когда ещё Влад не попал в плен. Мы следили за обменами, нам это не чужое, как говорится. Мы переживали так же и за других. Поэтому мы знали, кто занимается, мы практически были в курсе, куда сразу нужно обращаться», ― рассказала Виктория Овчаренко.

В Интернете родители Владислава Овчаренко прочитали о встречи Виктора Владимировича с президентом РФ. «Тут мы уже поняли, что должно что-то с места сдвинуться». «Раз эти люди уже заявили, значит, всё. Всё будет. Всё должно быть нормально», — подчеркнули родители.

Валерий и Виктория Овчаренко выразили благодарность Виктору Владимировичу за помощь в обмене. «Я бы хотела, как я и говорила, обратиться, чтобы он дальше продолжал работу по обмену. Это очень важно. Очень важно! Я думаю, что ко мне присоединятся все мамы. И меня в этом поддержат, в этой просьбе», ― выразила благодарность Виктория.

«Я все время говорю всем журналистам, за каждого гражданина нужно бороться. Молодой он или старый ― какая разница, граждане Украины все», — подытожила Виктория Овчаренко.
ForUm

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