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В ночь с 14 на 15 февраля в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в музей Степана Бандеры.

По словам директора музея Степана Лесива, хулиганы подожгли двое входных дверей, пишет Репортер.

«Наделали нам шкоды немного, чтобы привлечь внимание, - говорит директор. - Кто и зачем - не знаю. Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения».

По словам руководителя сектора коммуникаций Мирославы Белдик, скорее всего это было самодельное взрывное устройство.

Музей открыт 30 декабря 2000. До этого времени он действовал в уцелевшей комнате резиденции священников, в которой проживала семья Бандер с 1906 по 1933.
ForUm

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