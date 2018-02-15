В Окружной административный суд Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету Министров Украины, второй ответчик – Государственная фискальная служба Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение Кабмина от 31 января об его увольнении с должности председателя Государственной фискальной службы, а также восстановить его должности.

Кроме этого, Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщал ForUm, 31 января Кабмин уволил ранее отстраненного от исполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

По данным СМИ, Насиров впервые в истории независимой Украины уволен за двойное гражданство.