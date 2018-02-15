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Система мобилизации в Вооруженных силах Украины во времена президентства Виктора Януковича была уничтожена.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО, и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича, сообщает Укринформ.

«Система мобилизации была уничтожена за это время (за время правления Януковича. - Ред.). В военкоматах областных осталось 6 человек. Раньше мы знали, кто откуда идет, проводили сверку, знали все эти моменты. Все это было уничтожено», - сказал Коваль.

Также, по его словам, во времена правления Януковича оперативный штаб, «структура, которая должна была входить в угрожающие районы и вытягивать на себе войска», были уничтожены, система логистики в ВСУ была также тогда уничтожена.

Кроме того, он подчеркнул, что силы спецопераций, которые планировалось создать еще в 2007 году, так и не были созданы. Он добавил, что ему в январе 2012 года предлагали стать командующим силами спецопераций, но потом от этой идеи отказались.

По словам Коваля, тогда военнослужащие фактически сидели «на голодном пайке». Он уточнил, что у военных не было теплой одежды, обуви и т.д.

Коваль добавил, что в начале президентства Януковича на Вооруженные силы Украины было выделено 10 млрд 242,2 млн грн, что составляло тогда 1,1 ВВП, а в 2013 году, ближе к побегу Януковича, - 15 миллиардов 531, 4 млн грн, что составляло уже 0,78 ВВП.

Напомним, Оболонский райсуд продолжает слушать свидетелей, которых вызывает защита.

В частности давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было. 
ForUm

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