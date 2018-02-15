Находясь почти 2 месяца за границей, мэр Одессы Геннадий Труханов скрывался от вручения ему подозрения.

Об этом во время заседания по избранию мэру меры пресечения в Соломенском райсуде Киева сказал представитель стороны обвинения, передает Украинская правда.

Прокурор указал на риски побега и влияния на следствие в случае отпущения Труханова на свободу.

Он сообщил, что для этого у Труханова, вероятно, есть паспорт РФ, выданный в 2002 году, идентификационный код в РФ, и паспорт Греции с 2011 года.

Также, по словам прокурора, Труханов имеет возможность находиться и нормально существовать за рубежом, ведь у него есть загранпаспорт и соответствующее имущество.

По его словам, следствие имеет подтверждение, что в одном из телефонных разговоров Труханов говорит, что ему на днях должны вручить подозрение НАБУ, и сразу на следующий день, 19 декабря, уезжает за границу.

Так, говорит прокурор, с 19 по 23 декабря Труханов находился якобы в командировке в Турции, с 26 декабря по 21 января – отпуске, с 22 до 25 января – Греция, с 26 по 28 января – Швейцария, с 29 января по 11 февраля – опять отпуск и с 12 до 14 февраля – так называемая командировка в Чехии.

По его словам, последняя «командировка» прервана по неизвестным следствию причинам и выглядит очень подозрительно.

Прокурор рассказал, что следствие получило из одесской мэрии интересную информацию о командировке Труханова в Чехию. Там говорят, что она была оформлена устно и без соответствующих документов, обосновывающих ее необходимость, а приглашение с чешской стороны поступило на день позже начала визита.

Кроме того, по его словам, приближенное к Труханову лицо Евгений Григорьевич 7 февраля просил некоего Игоря Чижевского срочно оформить мэру Одессы командировку в Чехии.

Как известно, в четверг Соломенский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

Также в «Борисполе» задержали заместителя мэра Павла Вугельмана.

Труханов отсутствовал в Одессе более 1,5 месяца - с 26 декабря 2017 года, когда началась его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода «Краян» по завышенным ценам под нужды городской власти.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 млн гривен.