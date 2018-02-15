также в разделеСпорт
Донецкий «Шахтер» сменил место регистрации 64
На Пхенчхан обрушился сильный ураган: отменены гонки, идет эвакуация 121
На Олимпиаде-2018 зафиксирован первый случай применения допинга 73
Представлен мяч финала Лиги чемпионов-2018 30
Германия продолжает лидировать после второго дня Олимпиады 87
Сборная Германии лидирует после первого дня Олимпиады-2018 88
Первое «золото» Олимпиады-2018 выиграла шведская лыжница 40
В Пхенчхане зажгли Олимпийский огонь 73
В Пхенчхане стартует зимняя Олимпиада-2018 79
Спортивный суд отклонил жалобы россиян на недопуск на Олимпиаду 100
Рестораны Пхенчхана предложат гостям Олимпиады блюда из собак 47
Украина начала Олимпиаду выступлением в могуле 53
На Олимпиаде-2018 прошли первые соревнования 198
Усик вошел десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News 49
Спортивный суд рассмотрит апелляции россиян уже после Олимпиады 54
Российские спортсмены обжаловали отказ МОК пригласить их на Игры-2018 79
В МОК заявили о необходимости реформирования спортивного арбитража 62
МОК отказался допустить на Игры-2018 15 оправданных россиян 209

Уроженка Украины Алена Савченко и ее партнер, уроженец Франции, Бруно Массо получили золотую медаль на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в соревнованиях спортивных пар в фигурном катании. Пара представляет Германию, сообщает Радио Свобода.

15 февраля они получили рекордные 159,31 балла за произвольную программу и общую сумму в 235,90 балла, чего хватило, чтобы пара Савченко-Масо победила спортсменов из Китая – Суй Венцзин и Хань Цун, которые заняли второе место.

«Бронзу» получили канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Представители украинской сборной в этом виде соревнований участия не принимали.

34-летняя Савченко родилась в Обухове под Киевом и начала свою карьеру в фигурном катании подростком в 1990-х в Украине.

Она выиграла несколько национальных соревнований и представляла Украину на международных соревнованиях, в частности на Зимней Олимпиаде 2002 в Солт Лейк Сити.

В 2003 году Савченко переехала в Германию, где она сначала выступала с Робином Шолковы. Пара получила бронзовую медаль на Олимпиаде в 2010 и 2014 годах, а также пять мировых титулов.

Золотая медаль, которую получили Савченко и Масо 15 февраля, стала восьмой для немецкой сборной в Пхенчхане.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги