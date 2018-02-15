Уроженка Украины Алена Савченко и ее партнер, уроженец Франции, Бруно Массо получили золотую медаль на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в соревнованиях спортивных пар в фигурном катании. Пара представляет Германию, сообщает Радио Свобода.

15 февраля они получили рекордные 159,31 балла за произвольную программу и общую сумму в 235,90 балла, чего хватило, чтобы пара Савченко-Масо победила спортсменов из Китая – Суй Венцзин и Хань Цун, которые заняли второе место.

«Бронзу» получили канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

Представители украинской сборной в этом виде соревнований участия не принимали.

34-летняя Савченко родилась в Обухове под Киевом и начала свою карьеру в фигурном катании подростком в 1990-х в Украине.

Она выиграла несколько национальных соревнований и представляла Украину на международных соревнованиях, в частности на Зимней Олимпиаде 2002 в Солт Лейк Сити.

В 2003 году Савченко переехала в Германию, где она сначала выступала с Робином Шолковы. Пара получила бронзовую медаль на Олимпиаде в 2010 и 2014 годах, а также пять мировых титулов.

Золотая медаль, которую получили Савченко и Масо 15 февраля, стала восьмой для немецкой сборной в Пхенчхане.