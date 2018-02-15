В Сирии в результате взрыва на оружейном складе погибли 15 россиян, работающих в частной охранной компании.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Пятнадцать россиян, работающих в российской частной охранной компании, были убиты во время взрыва на складе оружия в Табии Джазире в провинции Дейр-Эззор», - заявил представитель сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.

Инцидент произошел на складе оружия в Табии Джазире в северо-восточной провинции Дейр-Эззор.

По данным СМИ, российские рабочие сопровождали режимные силы, когда они продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах реки Евфрат, контролируемых Сирийскими демократическими силами (SDF), поддерживаемыми США.

На сайте обсерватории предполагалось, что боевики режима пытались получить доступ к оружию на складе, но сработало взрывное устройство-ловушка. Правозащитники утверждают, что в общей сложности были убиты 23 человека, в том числе 15 россиян.

Коалиция США 7 февраля нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Это произошло после того, как отряд из 500 человек атаковал позиции «Сирийских демократических сил», которых поддерживает коалиция.

Как сообщают СМИ, под удар коалиции попали российские наемники, сражавшиеся на стороне проправительственных сил, однако официально эта информация не подтверждалась. По различным данным, в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян. В Минобороны заявили, что при ударе погибли только сирийцы.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена семерых россиян, погибших при ударе коалиции. Все они, по данным CIT, были наемниками «ЧВК Вагнера».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.