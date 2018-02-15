В 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины два бойца бригады расстреляли четверых своих товарищей. Об этом пишет InfoResist со ссылкой на источник в Минобороны.
112 Украина со ссылкой на источники сообщает, что ЧП произошло в тылу в районе Широкино. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.
В штабе АТО сообщили, что тела военных обнаружены в доме, в котором они проживали. При этом количество погибших не называется.
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