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На проспекте Лобановского в Киеве в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, четверо с телесными повреждениями попали в больницу.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, информация о ДТП поступила в 6:30.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Предварительно известно, что произошло лобовое столкновение автомобилей «Хонда Аккорд» и «Фольксваген Кадди», в результате которого 22-летний водитель автомобиля «Хонда» – сотрудник полиции, погиб, а два его пассажира госпитализированы. Также доставлены в больницу водитель и пассажир «Фольксваген». Пострадавшие получили телесные повреждения, ими занимаются врачи.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

После проведения судебно-медицинской, трасологической, автотехнической экспертизы и других следственных действий полиция установит механизм и причины смертельной аварии.

 
ForUm

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