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ФК «Шахтер» сменил место регистрации юридического лица с Донецка на Мариуполь.

В Едином государственном реестре юридических лиц адресом регистрации клуба указан город Мариуполь, улица Сеченова, дом 71а, сообщает Sportarena.

Ранее «Шахтер» был зарегистрирован в Донецке, улица Артема, дом 86а.

О смене места регистрации донецкого клуба еще в декабре заявлял мэр Мариуполя Вадим Бойченко, отмечая, что с момента перерегистрации все налоги Шахтера будут поступать в городской бюджет.

Горняки покинули Донецк в 2014 году после начала военного противостояния, охватившего часть Донецкой и Луганской областей.

С тех пор «Шахтер» в качестве основных использовал два стадиона — Арену Львов и ОСК «Металлист» в Харькове, на котором и играет нынче. На некоторые домашние матчи оранжево-черные отправлялись в другие города — Запорожье и Одессу.
ForUm

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