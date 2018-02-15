Актер и шоумен Антон Мухарский выехал из Украины в Европу и, вероятно, будет просить политического убежища.

Шоумен и общественный деятель Антин Мухарский выехал из Украины и заявил о намерении просить власти одной из европейских стран о предоставлении политического убежища.

Об этом он написал в Facebook 14 февраля.

«Если вы читаете эти строки, это означает, что я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища», — написал Мухарский.

Он заявил, что решил покинуть страну после принятия закона об усилении ответственности неплательщиков алиментов, пожаловавшись, что его сделали «главным злостным алиментщиком страны».

При этом шоумен уверяет, что не имеет долгов перед своими детьми.

Мухарский обвинил свою вторую бывшую жену Снежану Егорову в том, что она запрещает ему видеться с детьми.

Также, по его словам, Оболонский райсуд уже четыре года не может рассмотреть его иск о пересмотре суммы алиментов. Все это заставило его покинуть Украину.

«Это решение стало совершенно спонтанным, ведь я до последних минут своего пребывания в Украине, ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране. Я писал открытые письма представителю президента в Верховной рады Ирине Луценко и министру юстиции Павлу Петренко, я обращался с официальными заявлениями во все возможные институты, которые занимаются соблюдением справедливого судопроизводства в Украине», — отметил шоумен.

Он сообщил, что имеет 5-х детей от двух браков: Софию и Иванку от первого брака, а Андрея, Арину и Ивана – от второго.

«И если с первой женой у меня нет никаких проблем в порядке общения, свиданий и участия в воспитании и содержании детей, то во втором варианте подобные проблемы существуют», - пояснил Мухарский.

Он заявил, что в октябре 2012 года ему отказали в праве видеться с детьми, с мотивацией «якобы папа сошел с ума на политической почве», но через год после того выдвинули условия материального характера, с которыми шоумен согласился.

«Я должен был оставить матери моих детей все совместно нажитое в браке имущество - большой частный дом на Осокорках, четырехкомнатную квартиру на Святошино и два автомобиля. А также взял на себя обязательства выплачивать матери содержание на трех несовершеннолетних детей в размере эквивалентном 3000 долл. США, что на тот момент составляло 24300 грн. Все эти положения были зафиксированы в брачном контракте, который содержал пункт 5.3.1. согласно которому, в случае изменения моего материального положения, стороны в течение месяца могут пересмотреть финансовые условия контракта», - пояснил он.

В 2014 году материальное положение Мухарского изменилось, и он обратился в Оболонский райсуд Киеве с просьбой пересмотреть сумму алиментов.

«Этот иск до сих пор не рассмотрен», - утверждает шоумен.

Также Мухарский заверил, что обязательно вернется в Украину.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.