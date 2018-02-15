Живущие за рубежом поляки в будущем должны будут сообщать властям в Варшаве о предполагаемых антипольских высказываниях. Соответствующее письмо руководителя Сената Станислава Карчевского было опубликовано на сайтах ряда диппредставительств Польши, сообщает DW.

В частности, размещенный на первой странице сайта польского посольства в Париже документ датирован 12 февраля, на сайте посольства в Буэнос-Айресе он появился 9 февраля. На страницах представительств в РФ, Украине и ФРГ утром 15 февраля письмо найти не удалось.

Карчевский обращается к польской диаспоре и полякам за рубежом. Ссылаясь на закон об институте национальной памяти (так называемый «закон о Холокосте» или о «запрете бандеризма»), он призывает «предпринять все действия, необходимые для восстановления исторической правды и защиты доброго имени Польши и поляков». «Я прошу документировать антипольские высказывания, несправедливые формулировки и мнения и отвечать на них. Прошу уведомлять наши посольства, консульства и почетных консулов о клевете, нарушающей доброе имя Польши», - говорится в письме, датированном 7 февраля.

Одновременно глава польского Сената призвал «использовать доброе и долгосрочное сотрудничество с представителями национальных органов власти, органов самоуправления, общественных организаций» для продвижения информации о Польше и поляках. «Я считаю, что ваши действия станут эффективным инструментом в борьбе за доброе имя Польши и поляков», - говорится в документе.

При этом Карчевский указывает на то, что многие годы поляки сталкивались с «противоправной, несправедливой и, прежде всего, ложной фразой «польские лагеря смерти» и обвинениями поляков в соучастии в Холокосте». По его словам, этот факт «оскорбляет достоинство и национальную гордость» поляков.

Одновременно он цитирует «закон о Холокосте», принятый в начале февраля: «Тот, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому государству… ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом,… подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет».

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность принятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.