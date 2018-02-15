Десятки россиян, пострадавших в результате авиаудара коалиции США по проправительственным силам в Сирии, находятся на лечении в госпиталях Минобороны РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника, передает DW.

Собеседники агентства рассказали, что раненые лечатся в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. Один из них добавил, что число погибших продолжает расти, потому что некоторые умирают от полученных ранений.

Координатор незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин также подтвердил, что раненные в результате удара коалиции США россияне сейчас находятся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. «Есть такая информация. Сколько всего поступило в больницы, понятия не имею, мне эта информация недоступна. Я знаю, что доставлены, в частности, в Москве в Бурденко и Вишневского», - сказал он в интервью агентству РИА Новости.

Коалиция США 7 февраля нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Это произошло после того, как отряд из 500 человек атаковал позиции «Сирийских демократических сил», которых поддерживает коалиция.

Как сообщают СМИ, под удар коалиции попали российские наемники, сражавшиеся на стороне проправительственных сил, однако официально эта информация не подтверждалась. По различным данным, в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян. В Минобороны заявили, что при ударе погибли только сирийцы.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена семерых россиян, погибших при ударе коалиции. Все они, по данным CIT, были наемниками «ЧВК Вагнера».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.