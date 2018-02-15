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В списке на обмен со стороны боевиков – преимущественно граждане Украины. Об этом в эфире 5 канала заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

«В основном в списках – граждане Украины, либо осужденные, либо находящиеся под предварительным расследованием по обвинению в финансировании и содействии  террористических организаций, либо в некоторых случаях государственная измена», - сказала она.

Напомним, 18 января представители Украины и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц. 
ForUm

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