Экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что американские «Джавелины» - это сигнал России о том, что ей придется заплатить немалую цену, если размещенные на оккупированном Донбассе танки «без маркировки» используют для захвата большей территории Украины.

Об этом дипломат сказал в эфире Эха Москвы, передает Укринформ.

«Поскольку НАТО не защищает напрямую Украину, то нашей обязанностью является поддержка стороны, которая защищает себя саму. Но и «Джавелины», и другие средства являются оборонным оружием. Им невозможно проводить агрессию. Вы не можете захватить территорию. Поэтому они тоже предназначаются для сдерживания. Иными словами это сигнал России, что если то множество танков, которые размещены на Донбассе, будет использовано для того, чтобы захватить больше территории Украины, то цена, которую она заплатит за это, будет более дорогой», - сказал он.

По словам Вершбоу, хотя на Донбассе и «находится множество танков, которые не имеют российской маркировки, но мы понимаем, откуда они».

«На самом деле, речь идет о комбинации российских старших офицеров, генералов и военнослужащих, добровольцев, которые являются ветеранами многих войн и которые уже закалены в боях, и местных новобранцев, которые в целом, к сожалению, составляют весьма хорошую силу. Теперь там даже «Вагнер» воюет в частной компании», - заявляет Вершбоу.

По его словам, Россия пытается убедить в том, что это полностью местные силы.

«Из открытых источников, из селфи, из социальных сетей имеется полно доказательств того, что Россия участвует. И даже сами официальные церемонии, когда Путин награждает орденами генералов, которые якобы родом из Луганска. Поэтому, с юридической точки зрения, как бы вы это не маскировали, это остается агрессией», - утверждает американский дипломат. Он также добавляет, что «один из больших успехов российской пропаганды» заключается в том, что удалось убедить кое-кого на Западе о том, что этот конфликт является следствием внутреннего противостояния, внутренних проблем.

«Эта война уже давно закончилась бы, если бы Россия не поддержала сепаратистов своим военным командованием и вооружением. И, если вы посмотрите на те места, которые были освобождены от сепаратистов, например, Славянск, то разные группы населения мирно сосуществуют друг с другом там. Поэтому примирение возможно. И конфликт затягивается уже 4 года главным образом благодаря российской агрессии. То есть в первую очередь нам нужно быть честными друг с другом», - подытожил Вершбоу.