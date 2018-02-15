За минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня четверо украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении противник применил 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Троицкого и Лозового. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Травневого и Майорска.

На донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским позициям с 82-мм минометов гранатометов и пулеметов. В этом же районе оккупанты неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, тяжелые минометы враг применил вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. При этом захватчики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и стрелкового оружия. У Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.