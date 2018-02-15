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Президент ЮАР Джейкоб Зума в телеобращении к нации объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает ВВС.

Накануне правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дал президенту два дня на то, чтобы покинуть пост. В противном случае он будет снят с должности, пригрозили в ANC.

75-летний Зума ранее отказался покинуть свой пост, заявив, что ему никто не объяснил, почему его отставки требуют именно сейчас.

«С их стороны нечестно поднимать этот вопрос. [...] Они не назвали мне никаких причин», - заявил президент, говоря о требованиях ANC.

Ранее в среду один из лидеров ANC Джексон Мтембу заявил, что в четверг парламент ЮАР вынесет вотум недоверия президенту, а вскоре после этого президентский пост займет избранный в декабре лидер ANC Сирил Рамафоза.

В последнее время правящая партия находилась под беспрецедентным давлением из-за скандала вокруг траты госимущества. Зуму с 2014 года обвиняли в коррупции, он последовательно отрицал свою вину.

В 2016 году Верховный суд страны постановил, что Зума нарушил конституцию из-за отказа выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию своего дома.

Речь идет о том, что глава государства не вернул в казну часть средств, использованных для ремонта своего частного дома – в частности, для строительства бассейна и амфитеатра.

Зума потратил на ремонт свыше 20 миллионов долларов.

Полиция ЮАР тем временем продолжает антикоррупционное расследование связей Зумы с влиятельной семьей Гупта: в среду по этому делу были задержаны несколько человек.
ForUm

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