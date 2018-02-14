Сегодня, 14 февраля, Оболонский суд Киева должен избрать меру пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву. Подозреваемого доставили в суд в каске и бронежилете – таких мер требует безопасность, сообщает ТСН.

Печерский суд арестовал Шепелева на два месяца – дело касалось подозрения в государственной измене. Экс-нардеп должен находиться в СИЗО в течение двух месяцев, однако его защита с такой мерой не согласна и будет обжаловать решение суда.

Сегодня же Оболонский суд рассматривает меру пресечения в отношении другого подозрения – по факту убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году. Это дело начинали расследовать заочно, пока Шепелев скрывался в России, однако сейчас, при наличии подозреваемого, следствие начнется снова.

Напомним, сотрудники СБУ 8 февраля задержали под Киевомбывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

9 февраля в Печерский райсуд, который должен избрал ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.