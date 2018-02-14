Обращение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в верховный суд с требованием об отмене регистрации Владимира Путина на выборах не имеет оснований. Об этом заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, сообщает ТАСС.

«Эта тема неоднократно обсуждалась, она давно закрыта», - сказал он, отметив, что право такого обращения у Собчак есть.

«Только мне кажется, надо объективно и адекватно оценивать причины своего обращения в суд. В данном случае оснований абсолютно точно нет, и с какой целью это сделала Ксения Анатольевна, мне сложно сказать», - заявил Булаев.

Он добавил, что «позиция ЦИК по данному вопросу давно определена».

Ранее на предвыборном сайте Собчак появилась информация о том, что она подала в Верховный суд России жалобу с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата на выборах президента.

В заявлении Собчак указывает на то, что Путин занимал пост президента четыре раза. Не имея возможности вступить на президентский пост третий раз подряд, с 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года он являлся председателем правительства РФ «по предварительной негласной договоренности с Медведевым Д. А., избранным на указанный период Президентом РФ, под прикрытием номинальных полномочий последнего фактически сохранял за собой всю полноту властных полномочий главы исполнительной власти и главы государства».



Собчак выдвинута на выборы президента от партии «Гражданская инициатива», Путин баллотируется как самовыдвиженец. Выборы пройдут 18 марта.