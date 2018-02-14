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В Марьинке полностью восстановили электроснабжение, сообщил глава дОнецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Триста абонентов, которые почти две недели были без электричества, наконец получили «свет» в свои дома», - написал он в Facebook.

Жебривский напомнил, что 5 февраля во время обстрела со стороны боевиков окрестностей Марьинки были повреждены линии электропередач и трансформаторная подстанция.

«Аварийные бригады не могли приступить к работе, поскольку местность простреливается, а орки не подтверждали установления режима тишины», - сообщил он.

«Только при посредничестве ОБСЕ гарантии безопасности были получены, электрики взялись за восстановление поврежденного оборудования и справились за полдня. Спасибо им за оперативную и качественную работу», - резюмировал глава ОВГА.

 
ForUm

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