Президент Украины Петр Порошенко наградил Мирослава Поповича орденом Свободы посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
Попович награжден за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность.
В Facebook Порошенко отметил, что сожалеет, что не успел наградить философа при жизни.
Напомним, академик, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович умер на 88 году жизни 10 февраля.
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