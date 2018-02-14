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Президент Украины Петр Порошенко наградил Мирослава Поповича орденом Свободы посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Попович награжден за выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность.

В Facebook Порошенко отметил, что сожалеет, что не успел наградить философа при жизни.

Напомним, академик, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович умер на 88 году жизни 10 февраля.
ForUm

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