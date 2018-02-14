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Двум бывшим депутатам Луганского областного и городского советов сообщено о подозрении по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повторно по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на участие и организационное содействие деятельности террористической организации). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Во время досудебного расследования установлено, что двое граждан Украины в мае-ноябре 2014 г. приняли участие в выборах в «народного совета «ЛНР». Приняв присягу «депутата законодательного органа», последние осуществляют свою деятельность в пользу террористической организации, вопреки конституционным правам и свободам граждан Украины, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

«Указанные лица и дальше продолжают осуществлять незаконную деятельность «депутатов законодательного органа», чем обеспечивают функционирование террористической организации «ЛНР», - заявили в прокуратуре.

Поскольку «депутаты» скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной территории Луганской области, они объявлены в розыск.

Санкции ч. 1 ст. 109 УК Украины и ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 с конфискацией имущества или без таковой.
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