Сегодня, 14 февраля, Кабинет Министров Украины утвердил основные показатели государственного оборонного заказа Украины на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Планировать государственный оборонный заказ на три года мы начали в 2017 году, и эта система уже доказала свою эффективность как для государственных заказчиков, так и для предприятий-исполнителей ГОЗ», - прокомментировал решение правительства заместитель министра экономического развитую и торговли Юрий Бровченко.

Принятый правительством государственный оборонный заказ базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы. В среднесрочной перспективе основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военной техники. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа будет осуществляться в существенно больших объемах.

Предварительно проект государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы был рассмотрен и одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, финансирование государственного оборонного заказа в 2018 году увеличено на 37% по сравнению с прошлым годом и превысило 21 млрд грн.