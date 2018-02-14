Днипро, Харьков, Запорожье и Одесса – четыре наиболее проблемных регионы по количеству правонарушений в Украине.
Об этом сказал председатель Национальной полиции Сергей Князев в интервью Gazeta.ua.
«На это влияют экономические и социальные факторы. В частности то, что это – промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений», - пояснил он.
По словам Князева, чем дальше в центр, на запад Украины, тем меньше преступлений совершается.
«Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад - тем чаще. Если семейные ценности преобладают над другими, то правонарушений меньше», - отметил он.
Наименьший уровень преступности – в Донецкой и Луганской областях, отметил Князев.
«В большинстве случаев правонарушения возникают ситуативно: плохо лежит – украл. Вопрос в другом. На Донбассе очень много полицейских, и правонарушителям некомфортно», - рассказал он.
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