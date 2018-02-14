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Курс гривни продолжает укрепляться 57

Укрепление курса гривни, которое наблюдается в последние недели, свидетельствует, что место неблагоприятных сезонных факторов, которые доминировали в декабре-январе и обусловили временное девальвационное давление на курс гривни, уже заняли более благоприятные факторы, под влиянием которых с января на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, сообщает пресс-служба НБУ.

«Во-первых, увеличились поступления валюты от нерезидентов, участвующих в аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ в гривне. С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в два раза - с 5,1 млрд грн до 12 млрд грн», – отметил он.

Во-вторых, по словам Чурия, восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе.

«В-третьих, высокому предложению валюты способствовало сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли. Кроме того, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривны. В частности, объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до 257 млн ​​долл. США, что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года», – подчеркнул он.

Напомним, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 14 февраля составляла 27,00 гривни, евро - 33,30 гривни.

 
ForUm

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