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Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что нет никаких данных о том, что в результате воздушных ударов США в Сирии погибли российские наемники.

В то же время он признал, что видел сообщения о таких смерти в средствах массовой информации, сообщает Радио Свобода.

«В прессе сейчас есть сообщения. У меня нет никаких сообщений о том, что несколько русских, не солдат Российской Федерации, но российских контрактников, были среди жертв. Я не могу вам ничего сказать. Мы не получили таких данных в Центральном командовании или Пентагоне», - сказал Маттис.

Пентагон заявил, что целью его воздушных ударов в Дейр-эз-Зоре на прошлой неделе были сирийские правительственные войска, которые напали на базу американских и сирийских оппозиционных сил.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. СМИ сообщили о более 200 погибших.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер». 

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

 
ForUm

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