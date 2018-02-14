Украинские воины-афганцы с первого дня вышли на Майдан, протестуя вместе с украинским народом против произвола режима, первыми в самые тяжелые месяцы войны стали на защиту Украины от российской агрессии и в настоящее время находятся на переднем крае борьбы с агрессором. Об этом сказал Президент Петр Порошенко на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и по случаю 29-й годовщины вывода войск из Республики Афганистан. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент отметил важность и чрезвычайную ценность применения боевого опыта афганцев для украинской армии: «Это происходило на моих глазах, в первые, самые тяжелые месяцы войны, в защите Украины от российской агрессии». «И по сей день сотни закаленных в боях ветеранов находятся на переднем крае борьбы с агрессором, выполняя сверхважные задачи в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других силовых подразделений», - добавил он.

«Мы всегда будем помнить, что многие из ветеранов-афганцев отдали жизни, защищая Родину с оружием в руках», - подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил о героическом командире «афганской» сотни Самообороны Майдана старшего сержанта Олеге Михнюке, который во время Революции Достоинства был постоянно на Майдане. За мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности нашей страны, Глава государства присвоил Михнюку высокое звание Героя Украины посмертно.

«Низкий поклон воинам и их семьям от меня, как Президента, Верховного Главнокомандующего, от всего украинского народа за подвиг и самопожертвование», - отметил он.

Присутствующие почтили минутой молчания светлую память павших.

«Я искренне благодарен всем, кто уже не первый раз, поменяв гражданскую одежду на военную форму, занял совершенно четкую активную гражданскую позицию, встал на защиту украинской земли», - подчеркнул Порошенко.

«Я еще раз подчеркиваю - прямо с Майдана, сотни воинов-афганцев пошли в ряды Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, которая создавалась тогда. Были костяком новых подразделений. А те, кто по возрасту не имел возможности принимать непосредственное участие в боевых действиях, присоединились к волонтерскому движению и сейчас продолжают оставаться надежными боевыми наставниками для молодежи», - сказал Президент и добавил, что «молодежь у нас сейчас такая, что сама кого хочешь научит» .