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Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь». Также был задержан  заммэра Павел Вугельман. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить для Труханова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности.  В то же время он подал в Окружной административный суд Киева иск с требование признать незаконной его депортацию из Украины.

Состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Стороны обсуждали обмен пленными и расследование катастрофы Ан-148.

В Киеве на консульстве Польши вывесили «доску преступлений против Украины».


Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции оккупированных территориях Донбасса не исключает силового освобождения оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Экс-заместителя руководителя департамента по особо важным делам в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса взяли под стражу без возможности внесения залога.

В апреле состоится первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров «Укрзализныци».  

Кабинет Министров Украины одобрил документ, который определяет четкие сроки отделения от газового монополиста НАК «Нафтогаз Украины» функций транспортировки и хранения газа.

В южнокорейском Пхенчхане в олимпийском парке начался страшный ураган. 

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Янукович получил за отказ от Ассоциации с ЕС $1 миллиард.По его словам, Путин на срочном совещании в ночь на 23 февраля 2014 года запустил процедуру аннексии Крыма.

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предполагать расширение санкций против России.

 
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