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В Оболонском суде Киева завтра, 15 февраля, состоится допрос секретаря СНБО Александра Турчинова в рамках рассмотрения дела о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщил в комментарии 112 Украина прокурор Руслан Кравченко, представляющий в процессе сторону обвинения.

«Еще завтра мы допросим Турчинова, Коваля (Михаила,  бывшего и. о. министра обороны. - Ред.), а также на следующей неделе мы планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко и Президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Это последние свидетели. На этом допрос свидетелей стороной обвинения закончится», - сообщил прокурор.

Сегодня в суде допрашивают экс-депутата российской Госдумы Илью Пономарева.

Напомним, ранее в суде уже допросили министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера ВР Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и ряд других политиков, чиновников, военнослужащих и дипломатов.

 
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