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Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в выдаче разрешений на ввоз в Украину с территории государства-агрессора еще двух книг, сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ об отказе выдан на основании решения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины. В частности, в книге Романа Сенчина «Постоянное напряжение» присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора и пропаганда войны. Один из ее героев, российский офицер запаса, ностальгирует по войне: «А вокруг ... вокруг Новороссия, Сирия ... То один его однополчанин уехал на Донбасс, то другой добился отправки в Сирию. С гордостью за Этих ребят сообщал он и с досадой на себя ... » А дальше - описание событий в Украине с пропагандистскими лозунгами: «антигосударственный переворот в Киеве», «гибли люди, говорящие по-русски», «Надо вводить войска - защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!»

Серия детских книг «Путешествие вокруг света» не вызывала вопросов к содержанию, однако в выходных данных изданий указано: «Отпечатано в России. Республика Крым». Именно из-за этой «ошибки» в географии (Крым был, есть и будет украинским!) Издание не получили разрешения на ввоз и распространение в Украине.

Всего, по состоянию на 14 февраля Госкомтелерадио, предоставило субъектам хозяйствования разрешения на ввоз почти 10 500 наименований издательской продукции из государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. В то же время предоставлено 259 отказов в выдаче разрешений, из них 30 - на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз в Украину из России печатной продукции антиукраинского содержания.
ForUm

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