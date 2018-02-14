Федеративное устройство — это средство против раскола и распада Украины. Об этом Виктор Медведчук сказал в интервью «Новой газете». «Федерализм — это наиболее здравое решение для Украины. Я был и остаюсь сторонником федеративного устройства Украины. Еще с начала 90-х годов активно продвигал эту идею…» — уточнил политик. Он отметил, что в то время между Украиной и Россией были нормальные отношения, и потому идея федерализации была не актуальной.

«Давайте вспомним времена президентства Кучмы ― разве у нас были противоречия в отношениях? Конечно, между двумя государствами, если они независимые, всегда есть проблемы в отношениях. И они были: в вопросах договоренностей по зоне свободной торговли (например, из-за сахара), проблемы по газу, относительно создания консорциума, что надо было сделать еще в 2002 году, но оппозиция не дала. То есть всегда есть какие-то проблемы. Но сегодняшние проблемы чужды природе двух соседских, братских народов. И эта ситуация долго не может существовать, поскольку она искусственно создана и искусственно нагнетается», — рассказал Медведчук.

По его мнению, федерализация поможет в решении этой проблемы, так как федеративное устройство «позволит нам быть едиными, но в то же время не будет навязывать единых шаблонов». «Во Львове одни ценности, а в Донецке — другие. Во Львове хотят памятники Бандере ставить? Пожалуйста, ставьте хоть на каждом углу и цветы к ним носите. Это ваше право… И это нормальная практика. В Ивано-Франковске, например, не хотят говорить на русском языке? Что ж, это их право», — считает лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

В то же время он отметил, что навязывать такую позицию Одессе и тем более Луганску, который вместе с Крымом всегда был регионом, где подавляющее большинство составляет русскоязычное население, — это политически безграмотно и крайне опасно. «Я вам скажу больше, именно попытка ВР отменить «языковой закон» в феврале 2014 года привела к трагическим для Украины событиям в Крыму, а затем и на Донбассе. Поэтому, когда вы спрашиваете, зачем нужно федеративное устройство, я отвечу предельно просто: это средство против раскола и распада страны», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что регионы должны получить права в вопросах веры, истории, языка. «И такой политики надо придерживаться во всех отношениях: искать то, что нас объединяет, а не разъединяет. Вот вам федерализация. Необходимо «сшивать» страну. Федерализация ― фундамент для этого», — заявил политик.