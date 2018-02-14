Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик умер 13 февраля.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на информацию пресс-службы Королевского дворца.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 в замке Фреденсборг. Рядом с принцем находились Ее Величество королева и два сына», - говорится в сообщении.

Принцу Хенрику было 83 года. 28 января он был госпитализирован в отделение легочной хирургии для обследования опухоли в левом легком. Она оказалась доброкачественной.

Ранее пресс-служба Королевского дворца сообщила об ухудшении состояния здоровья принца во время отдыха в Египте.

В начале августа 2017 года принц заявил, что не желает быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей), как планировалось ранее. В Дании не секрет, что принц Хенрик всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.

Королева Дании Маргрете II (77 лет) познакомилась со своим будущим мужем в середине 1960-х годов в Лондонской школе экономики за обедом у общих друзей. Однако тогда особого впечатления француз на Маргрете не произвел. Весной 1966 года они снова встретились на одной из свадеб в Шотландии, и там, по рассказам самой королевы, она поняла, что влюбилась. Летом 1967 года пара поженилась. У супругов двое сыновей — Фредрик и Йоаким, а также восемь внуков.

В 2017 году королева Маргрете II и принц Хенрик отметили золотую свадьбу.