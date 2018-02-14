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В среду, 14 февраля, около 6:00 во Львове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение «Сбербанка» на улице Городоцкой, 143.

«Около 6:00 к нам поступило сообщение о пожаре в помещении одного из банков. Установлено, что неизвестные лица выбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом в помещение», – заявила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, сообщает ZAXID.NET.

По ее словам, на месте были обнаружены остатки пластмассовой бутылки. Устанавливаются обстоятельства и причастные к событию. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение имущества.
ForUm

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