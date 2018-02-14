Что будет с «Михомайданом» и что после депортации Саакашвили изменится для той украинской оппозиции, которая не «Оппоблок» — разбирался Укринформ

12 февраля произошло событие, о необходимости которого кое-кто говорил еще с июля — господина Саакашвили «выдворили» из Украины. Впрочем, надеяться на то, что Саакашвили мы больше не услышим и не увидим — напрасно. По крайней мере, ближайшие несколько недель его имя, голос, а порой и видео с ним не потеряются на просторах интернета.

Почему это случилось именно сейчас? Возможно, всем стала понятна не только токсичность, но и бесперспективность Саакашвили для украинской политики. В конце концов, он оказался никому не нужен, а некоторым политсилам – не только провластным - начал откровенно вредить. Итак, «икона реформ и борьбы с коррупцией», как порой его называют, Украине оказалась не востребована.

Депортация Саакашвили так или иначе будет иметь последствия для украинского политикума. Какое будущее ждет партию «Движение новых сил»? Чем депортация Саакашвили обернется для оппозиции, которая вне «Оппоблока»? Что в итоге будет с «Михомайданом» - палаточным городком, который мало чем похож на настоящий Майдан, но проблемы в центре столицы создает?

Конец или пауза в «проекте Саакашвили»?

Самый главный вопрос — депортация означает конец «проекта Саакашвили», конец политической карьеры экс-президента Грузии в Украине. Или он еще имеет хоть какие-то перспективы? Ответы экспертов на этот вопрос разнятся диаметрально.

Например, эксперт Реанимационного пакета реформ Виктор Таран в комментарии Укринформу убеждает, что Саакашвили — фигура, которая может играть одновременно на нескольких политических шахматных досках и до сих пор выгодна очень многим игрокам — от украинской власти или оппозиции до Америки или даже России. Мол, он не может исчезнуть просто так, находясь на пересечении интересов различных сторон. Но, что самое главное, в ближайшем будущем Саакашвили будет тем, кем играют, а не самостоятельным игроком.

Зато политтехнолог Дмитрий Бачевский, комментируя Укринформу, видит в депортации Саакашвили окончательный конец его «украинской» политической карьеры. «Сейчас мы наблюдаем агонию проекта, который последние месяцы медленно умирал из-за отсутствия народной поддержки и ряда поступков, которые вызвали непонимание у активной части населения. И власть внесла свою лепту - постепенно сужала пространство для Саакашвили и, как следствие, загнала его в угол. В конце концов, случилось то, что должно произойти», - считает эксперт.

Вернется ли Саакашвили в Украину? «Он может сделать еще несколько таких попыток, но он и сам понимает, что теперь это будет выглядеть как фарс. При новой попытке пересечения границы, если представить, что она будет, триумфа, подобного июльскому, уже точно не будет», - прогнозирует Дмитрий Бачевский.

Зато политолог Виктор Таран прогнозирует Саакашвили совсем неожиданную роль. «Не исключено, что он будет сотрудничать с той же Аль-Джазирой, которая интересуется Украиной, но не имеет источников информации такого уровня. Схема здесь проста: ему будут сливать компромат, а он будет его озвучивать. Фактически, Саакашвили превратится в блогера, который постоянно и жестко критиковать украинскую власть. Впрочем, подавляющее большинство украинцев будут слушать его день-два, но затем, учитывая наш менталитет, им снова наскучат постоянные разговоры про барыг и импичмент», – сказал Укринформу политолог.

«Михомайдану» грустно без Саакашвили... и без людей вообще

Корреспондент Укринформа утром во вторник попытался найти сторонников Саакашвили на Печерских холмах, но так и не нашел. Под Администрацией Президента, куда, по сообщениям СМИ, еще вчера 200 человек вышли на протест, уже никого нет. А на площади Конституции под Верховной Радой, где расположен «Міхомайдан» — людей совсем мало, корреспондент насчитал до 10 человек. Количество палаток с осени не уменьшилось — около 40, большинство из которых пустые. Также в палаточном городке осталась одна полевая кухня. Зато охранников перед зданием парламента не видно вообще.

Штаб «Михомайдана»

Внутрь городка журналистов не пускают, почему — охранники объяснить не смогли. Впрочем, ответить на вопросы, которые нас интересовали — были рады. В частности, активист, назвавшийся Сервером Абдулаевым, объясняет, что не видит иного выхода, кроме как быть здесь и добиваться импичмента Порошенко. А Саакашвили поддерживает в первую очередь за то, что он обещает «сбросить» действующего Президента исключительно мирным путем. Мол, сколько можно крови. Однако его «коллеги», сидящие рядом с Сервером, относятся к словам о мирном процессе скептически, и даже просят дать им ружье. Впрочем, складывается впечатление, что это говорится так, так – чтобы журналист услышал. А в целом, атмосфера на Михомайдане напоминает Майдан середины лета 2014 года, а точнее то, что от него к тому времени осталось... Протест окончательно маргинализировался, и шансы на его реанимацию без мощного толчка (финансового, скорее всего) — минимальные.

Другое дело, что далеко не все участники «Маршей за импичмент», организованных Саакашвили, - ярые сторонники Михо. Они объединялись не вокруг лидера, а вокруг заявленных им требований — создание антикоррупционного суда, принятие закона об импичменте и других. Среди примеров — Движение освобождения, организованное Егором Соболевым и Семеном Семенченко. Их требования почти стопроцентно совпадают, но, по сведениям вашего корреспондента, внутри лагеря Движения освобождения (он тоже отдельно расположен под Радой) своего союзника называют не иначе, как клоуном.

Впрочем партия «Движение новых сил» имеет региональные ячейки. Их немного, они не слишком мощные, но они есть. Поэтому прогнозы социологов об 1,7% поддержки Саакашвили, могут быть реальными. Немного, но все же...

От депортации Саакашвили выиграет... «Батькивщина»!

Вместе с депортацией Саакашвили появилось несколько вопросов: во-первых, какое будущее ожидает партию «Движение новых сил» и, во-вторых, кто же станет публичным лидером для той части общества, которое до сих пор уверено, что Майдан в Украине собирается, если кто-то этого захочет и прикажет?

«Сторонники Саакашвили — это люди, нуждающиеся в харизматичном лидере, выступающем против действующей власти. Им нужен яркий вождь, адреналин, ощущение принадлежности к грандиозным преобразованиям. В обществе всегда есть определенный процент таких людей, и они постоянно находятся в поиске достойной кандидатуры на роль «мессии». Сейчас новой свежей кандидатуры нет, поэтому им придется выбирать между существующими», - убеждает Дмитрий Бачевский.

Эксперты сходятся во мнении, что спрос на публичного лидера останется. «Место Саакашвили мог бы занять только сам Саакашвили, потому что персон такого уровня и темперамента в Украине сегодня нет», - рассказал Дмитрий Бачевский. По его мнению, электорат Саакашвили, какой ни есть, рассеется между «Батькивщиной», «Радикальной партией Ляшко», «Самопомощью» и «Свободой». Идеологически близки для них «Батькивщина» и «Самопомощь», и именно к ним перетечет большинство голосов Саакашвили после закрытия его проекта. Такое же мнение высказывает и Виктор Таран.

А перспективы самого «Движения новых сил» выглядят очень туманными, если они вообще есть. Виктор Таран не дает таких прогнозов, объясняя это тем, что все определится в следующие несколько недель. «Они объявили новый «Марш за импичмент», начали мобилизацию в регионах, будут собирать людей под областными и городскими администрациями. Если они за это время «родят» лидера, похожего на Саакашвили — определенные перспективы будут. Но если в ближайшее время не будет никаких активных действий вроде роста палаточного городка, или если люди не будут выходить на улицу массово, это будет означать, что все постепенно сойдет на нет», - считает политолог.

Дмитрий Бачевский прогнозирует, что без яркого лидера и соответствующего финансирования под него — это политический проект очень быстро развалится. «Украинское общество еще не созрело до системных идеологических политических движений, поэтому любая политическая сила сегодня способна образоваться только вокруг яркого лидера. Нет лидера — нет силы», - добавляет политтехнолог.

Именно поэтому эксперты считают, что депортация Саакашвили абсолютно ничего не изменит внутри оппозиции. «Украинская оппозиция сейчас разобщена, ведь за последние два года они так и не смогли создать какой-либо союз. Это означает, что все объединения и договоренности — также впереди. Саакашвили как не был участником этого процесса, так им и не станет. Возможно, какая-то сила попытается заручиться его поддержкой, пообещав место в правительстве или что-то подобное, но никаких гарантий ему никто дать не сможет», - считает Виктор Таран.

Следовательно, в ближайшее время в Украине Саакашвили мы не увидим, но избавиться от его виртуального присутствия окончательно, похоже, выйдет не скоро.