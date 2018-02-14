Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция нанесет удар по Сирии в случае подтверждения использования Дамаском химоружия.



«Я установил «красную линию» по химическому оружию (в Сирии. – Ред.). Если мы докажем применение запрещенного в договорах химического оружия, мы нанесем удар по тому месту, где оно производится», — заявил Макрон, сообщает РБК.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Франция пока не располагает неопровержимыми доказательствами, но французские ведомства и вооруженные силы будут «внимательно следить за ситуацией».

Макрон подчеркнул, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который прошел 9 февраля, он высказал опасения по поводу того, что Дамаск мог применить химическое оружие против мирных жителей.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил на Москву ответственность за очередную химическую атаку в Сирии.