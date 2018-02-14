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За минувшие сутки противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Прошедшие сутки отличились определенным обострением ситуации в районе проведения АТО. Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций. Особенно активно захватчики нарушали режим прекращения огня в темное время суток», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении эпицентром огневой напряжения стала Светлодарская дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим позициям неподалеку Троицкого. Также, недалеко от прифронтового населенного пункта противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы у этого населенного пункта продолжались более 5 часов - оккупантами было выпущено около 150 снарядов и мин.

Вражеская активность наблюдалась и на подступах к Луганскому, где российско-оккупационные войска выпустили более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. При этом боевики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки и Попасной силы агрессора вели огонь из 82-мм минометов. Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорска, Зайцево и Станицы Луганской.

 
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