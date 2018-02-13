Бывший президент Грузии, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве.

Он также планирует находиться в Европе в ближайшие недели и не намерен просить политического убежища в Польше.

Прокурор ГПУ Алексей Донской заявил, что Саакашвили был важным свидетелем по делу о расстрелах на Майдане во время событий Революции Достоинства. Сегодня, 13 февраля, его планировали допросить в Святошинском районном суде Киева.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджет.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не смогли получить информацию о выстрелах с территории России в сторону украинских пограничников, о которых ранее заявили в штабе АТО.

Венгрия не откажется от своей нынешней политики в отношении украинского закона об образовании без юридических гарантий, и выдвинул требования в адрес Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий на Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров и значительно улучшили свои позиции. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Европейский суд по правам человека вынес одно из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе. Страсбургский суд объединил 7 похожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке. В решении он признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы российского военнослужащего Александра Баранова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.

Шевченковский районный су Киева объявил в розыск главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву, который в начале года попросил у властей Австрии политического убежища.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Романа Романова с должности гендиректора концерна «Укроборонпром».

В Киеве начали сносить МАФы, которые, как утверждают коммунальщики, незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро Майдан Незалежности.