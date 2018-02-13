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Сегодня, 13 февраля, в городе Змиев Харьковской области в результате отравления угарным газом погибли двое взрослых и двое детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 15:20 на номер «101» поступило сообщение от дежурного Национальной полиции, что на улице Левковская, 26 были обнаружены тела двух взрослых и двух детей: мужчина 1980 года, женщина 1985 рождения, и двое детей 2009 и 2015 рождения. Пожара не было.

По предварительным данным причиной трагедии стало отравление угарным газом.
ForUm

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