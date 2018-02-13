Опубликовано видео удара США по сирийским подразделениям и отрядам ЧВК «Вагнер», находящимся под Дейр-эз-Зором в Сирии.

На кадрах CNN видно, как авиация уничтожает сначала танк Т-72, а затем наносит удар по артиллерийскому орудию и находящемуся около него расчету. По всей видимости, он погиб, сообщает УНИАН.

Также, в левом углу виден грузовик «Урал», пишет в своем Telegram-канале Directorate 4.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. СМИ сообщили о 200 погибших.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.