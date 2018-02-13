также в разделеМир
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным 58
Вместе с Tesla в космос отправили секретный груз 102
СМИ: В Сирии уничтожены более 200 российских наемников 103
Больной Путин продолжает работать 167
В Кремле впервые прокомментировали гибель российских наемников в Сирии 393
В РФ подтвердили гибель «вагнеровцев» от авиаудара США в Сирии 233
Президенту ЮАР дали двое суток на отставку 58
В РФ произошла очередная авиакатастрофа, есть жертвы 156
Порошенко: Путин везде пытается создать нестабильность 40
Названа дата сближения Tesla с Марсом 200
На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найдены оба «черных ящика» 41
В Германии требуют отменить безвиз для Грузии 139
Появилось видео падения Ан-148 в Подмосковье 714
Названы основные версии крушения самолета в Подмосковье 153
В Подмосковье разбился пассажирский самолет, погиб 71 человек 720
Турция заявила о гибели 11 своих солдат в Сирии 74
Итальянцы вышли на многотысячный протест против расизма 38
В 160 километрах от Олимпийской деревни произошло землетрясение 51

Опубликовано видео удара США по сирийским подразделениям и отрядам ЧВК «Вагнер», находящимся под Дейр-эз-Зором в Сирии.

На кадрах CNN видно, как авиация уничтожает сначала танк Т-72, а затем наносит удар по артиллерийскому орудию и находящемуся около него расчету. По всей видимости, он погиб, сообщает УНИАН

Также, в левом углу виден грузовик «Урал», пишет в своем Telegram-канале Directorate 4.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. СМИ сообщили о 200 погибших.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер». 

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

189
Теги