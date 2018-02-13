27 декабря 2017 года состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами. Среди освобожденных был и фанат луганской «Зари» Владислав Овчаренко. Он рассказал об обстоятельствах задержания и о том, что дало ему надежду на скорейшее освобождение.

Владислав Овчаренко был задержан 10 октября 2016 года. По словам Владислава, это произошло в здании бывшего СБУ: «Официально нас туда пригласили на беседу. Неофициально нас уже привезли с мешками на головах». «Первых два месяца это было одно и то же. Ежедневные допросы, ежедневные пытки, ежедневные избиения. В подвале МГБ, когда мы были, там не было ничего, там не было ни телевизоров, там был только стол, стул и лампа, которая не выключалась никогда», ― вспоминает он.

О предстоящем обмене Овчаренко узнал 25 декабря, когда на одном из телеканалов показали встречу Виктора Медведчука и патриарха Кирилла. «Вот тогда только стало понятно, что реально что-то будет, что что-то назревает», ― рассказал Владислав.

Он также подчеркнул решающую роль Виктора Медведчука в освобождении людей: «В данной ситуации этот человек реально незаменим в Трехсторонней контактной группе. Он реально может что-то менять, может договариваться. Он может договариваться на самом высшем уровне с президентом соседней страны, поэтому я считаю, что этот человек должен заниматься этим вопросом».

И еще Владислав пожелал всем терпения: «Чтобы, когда обмен произойдет, они понимали ребят, которые приедут, чтобы они психологически на них не давили. Потому что многие из нас пережили там такое, что здесь реально люди не понимают, что там происходит. Какие пытки бывают над людьми, психологические и физические. И просто попросить женам психологического терпения, а мамам просто дождаться, и все будет хорошо».