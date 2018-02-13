Настоятель Десятинного монастыря на земле Национального музея истории Юрий Харон является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.

Об этом говорится в сюжете «Намолили» Максима Опанасенко для программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Отмечается, что Харон с июля 2013 года обладает пятилетним Porsche Cayenne и Volksvagen Multivan. Стоимость таких авто - 1-1,5 млн грн каждый. Происхождение автомобилей Харон пояснил «дорогими друзьями»: «Есть у меня что угодно. Это же мое личное дело. Я не спрашиваю, что у вас есть. У меня есть возможности, у меня есть друзья, у меня есть фонд. Оформлено на фонд. Люди мне помогают. Один подарил на день рождения, другой ... ну я не купил их за церковные деньги, за свечи. Это же смешно! Едет себе и едет. Так радуйся же за это! Зависть - страшная вещь!»

По информации из Госреестра, автомобили зарегистрированы лично на Харона, а не на его фонд.

Кроме авто в собственности Харона - две квартиры в Киеве. Первая, площадью более 100 квадратных метров находится на Луначарского. Вторая - площадью 57 квадратов - расположена в Софиевской Борщаговке. Приобрел Харон ее в конце 2016 года.

Десятинный монастырь даже на своем сайте выложил официальный прайс по упоминанию прихожан в молитвах. Так, например, пожизненное упоминание здесь стоит 500 гривен. Оплату можно делать как наличными, так и безналичным способом. Отдельно здесь принимают также и пожертвования.

Напомним, 25 января представители организаций С14, «Традиции и порядок» и «Сокол» демонтировали информационный борд часовни УПЦ (МП) возле Десятинной церкви в центре Киева.

25 января полиция задержала 33-летнего и 36-летнего жителей Киева за поджог Десятинного монастыря УПЦ (МП).

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца с альтернативой залога.

5 февраля суд отпустил их на поруки.

Депутаты Киевского городского совета во время заседания Постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержали петицию №6972 с просьбой снести так называемую часовню УПЦ (Московского патриархата) возле фундамента Десятинной церкви в Киеве как незаконную.