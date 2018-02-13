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Президент России Владимир Путин продолжает работать, несмотря на простуду, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать», — сказал пресс-секретарь, передает РИА Новости.

«Зима, сами понимаете», — пояснил он.

Песков рассказал, что на сегодня у Путина запланировано несколько встреч и международный телефонный разговор. Также должно было состояться совещание по микроэлектронике, но его перенесли, поскольку потребовалось доработать некоторые материалы. 

Что касается завтрашних планов, то, по словам пресс-секретаря, президент РФ не поедет на ВДНХ, где проходит форум «Наставник», но встретится с его участниками в Кремле или Ново-Огареве. 
ForUm

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