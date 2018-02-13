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Заседаниям Комиссии Украина-НАТО препятствовать не следует, так как они являются элементом действий Альянса для сохранения украинской территориальной целостности и помощи Украине. Об этом заявила посол США при НАТО Кей Бейли, комментируя блокирование со стороны Венгрии очередного заседания Комиссии, передает Радио Свобода.

«Мы надеемся, что Венгрия и Украина будут придерживаться правил, предусмотренных международным правом, и придут к общему решению, которое будет в их интересах. Невозможности проведения совещаний между НАТО и Украиной не должно быть, ведь они являются важной частью натовских усилий для сохранения границ Украины, надеемся помочь ей получить стабильную власть и уменьшения влияния российского вторжения», - заявила в штаб-квартире НАТО американский посол.

Бейли добавила, что США полностью поддерживают встречи Украины и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.

Как известно, заседание КУН планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления одной страны-члена Альянса – Венгрии. Будапешт блокирует уже второе министерское заседание. Венгерские власти объясняет, что таким образом они давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Украинские политики отмечают, что блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО играет на руку России.

Министр обороны Украины Степан Полторак отказался от планов посетить штаб-квартиру НАТО на текущей неделе в связи с решением Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО (КУН).
ForUm

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